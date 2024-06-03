عيد الأضحى المبارك.. احذر ذبح الأضحية خارج السلخانة يعرضك للحبس والغرامة

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك خصوصا بعد تحديد موعده فلكيا وذلك وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية، يبحث الكثير من المواطنين عن عقوبات الذبح في الشوارع والطرقات.

وحدد قانون العقوبات العقوبات الواقعة على من ينحر الأضحية خارج السلخانة والمجازر التي حددتها الدولة بكل محافظة.

يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح خارج السلخانة بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.

ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود

في حالة العود.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.