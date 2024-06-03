8 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلين شرق خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط 8 شهداء فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة "الرميضة" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، شنت طائرات إسرائيلية غارة استهدفت بها محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

نقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية مصابين للمستشفى الأوروبي بعد استهداف إسرائيلي قرب مفترق حيّ مصبح شمالي مدينة رفح الفلسطينية.

واستشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "عقل" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وجاري عمليات البحث لانتشال ضحايا من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من حاجز عورتا بمرافقة جرافة إسرائيلية .

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب محافظة الخليل، وداهم جنود الاحتلال البلدة، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

أمس الأحد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "أبو نار" في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين.