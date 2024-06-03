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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص حاول إضرام النار بجسده بكرداسة، تمهيدا لسؤاله عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
 

وأفادت التحريات أن السبب وراء الحادث أن شخص يدعى "أ.ا" 53 سنة، قام بإحضار بنزين وسكبه على جسده ومن ثمّ أشعل النيران، التي أصابته بحروق من الدرجة الثانية، ولولا تدخل الأهالي والمارة لإنقاذه، ونقله إلى المستشفى لكان أحترق بالكامل.
ولع في نفسه 
البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، باستقبال مستشفى إمبابة لخمسيني مصاب بحروق.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن المصاب أقدم على إضرام النار بجسده بسكب بنزين عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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