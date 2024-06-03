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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت بها محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "عقل" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وجاري عمليات البحث لانتشال ضحايا من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

كما نقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية مصابين للمستشفى الأوروبي بعد استهداف إسرائيلي قرب مفترق حيّ مصبح شمالي مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من حاجز عورتا بمرافقة جرافة إسرائيلية  .

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب محافظة الخليل، وداهم جنود الاحتلال البلدة، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

وأمس الأحد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "أبو نار" في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين.

طائرات الاحتلال محيط مستشفى غزة الأوروبي خان يونس جنوبي قطاع غزة