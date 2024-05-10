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الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالصور.. تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم

جنازة والدة يسرا
جنازة والدة يسرا اللوزي
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حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على تشييع جثمان سوسن فؤاد المارديني والدة الفنانة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة الجمعة.

وكان أعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وفاة والدته سوسن فؤاد.

يسرا اللوزي نجلة المخرج المسرحي وأستاذ الإخراج بالجامعة الأمريكية الراحل محمود اللوزي، وبدأت مشوارها الفني عندما رشحها المخرج يوسف شاهين في بطولة فيلمه "إسكندرية" وأتبعته بمجموعة متنوعة من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون.

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يسرا اللوزي الفنانة يسرا اللوزي