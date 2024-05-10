بالصور.. تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على تشييع جثمان سوسن فؤاد المارديني والدة الفنانة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة الجمعة.

وكان أعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وفاة والدته سوسن فؤاد.

يسرا اللوزي نجلة المخرج المسرحي وأستاذ الإخراج بالجامعة الأمريكية الراحل محمود اللوزي، وبدأت مشوارها الفني عندما رشحها المخرج يوسف شاهين في بطولة فيلمه "إسكندرية" وأتبعته بمجموعة متنوعة من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون.

IMG-20240510-WA0158

IMG-20240510-WA0152

IMG-20240510-WA0153

IMG-20240510-WA0154

IMG-20240510-WA0155

IMG-20240510-WA0149

IMG-20240510-WA0150

IMG-20240510-WA0147