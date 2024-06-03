فوز أعضاء أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية في مسابقة المؤتمر الموسيقي للوتريات

حصد عازفو أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية التابع لمركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة المركزين الأول والثالث في مسابقة مجموعات موسيقى الحجرة والعزف المنفرد للكبار على التوالي بالمسابقة الدولية التي أقيمت في جامعة ألبيرتا الكندية بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للوتريات International String Connections والذي يشارك فيه مجموعات كبيرة من أساتذة الموسيقي والعازفون على الآلات المختلفة من ثمان دول هي: مصر، وكندا، والولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، والصين، والبرازيل، وقبرص.



المجموعة الفائزة بالمركز الأول هم: بيلار عادل، ريم السكري، مصطفي الحرازي، كما فاز بالمركز الثالث كل من: منار أدهم، مارك لطفي، ميراي مينا، وأحمد يسري.



الجدير بالذكر أن أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية قد تأسس عام ٢٠٠٥ تحت إشراف وتدريب د. شادي عبد السلام المدير الفني لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ويهدف إلى صقل وتطوير مهارات العازفين الهواة من الشباب والوصول بهم إلى مرحلة الاحتراف الفني المتكامل في مجال الموسيقى الكلاسيكية.