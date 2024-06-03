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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يستقبل عميد المعهد العالى للموسيقى الأسبق

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل المايسترو حسن شرارة
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المايسترو الدكتور حسن شرارة عميد المعهد العالى للموسيقى الأسبق (الكونسرفتوار) ، وذلك فى حضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية .

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين المحافظة ، والمايسترو حسن شرارة لتنظيم فعاليات فنية فى المناسبات المختلفة .

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية بالدكتور حسن شرارة المايسترو العالمى أحد أشهر عازفى الفيولينة فى الوطن العربى والذى يعد أحد أعلام الموسيقى ومن الرموز الوطنية البارزة .

مؤكداً على أن الفن سيظل دوماً مصدر إلهام وتعزيز للوطنية وأهم وسائل القوى الناعمة فى تأصيل الولاء والإنتماء للوطن .

فيما قدم المايسترو حسن شرارة شكره لحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان ، لافتاً إلى أن الموسيقى هى واحدة من الفنون التي تمتلك القدرة على مخاطبة العقل والوجدان ، وهو ما يؤكد على دور الفن عبر العصور فى غرس القيم والمبادئ السامية التى تعلى من قيمة حب الوطن ، وذلك من خلال الألحان والأغانى والأناشيد الوطنية والتى تتضمن معانى ورسائل نبيلة تنتقل عبر الأجيال فى قالب فني يسمو بروح الإنسان وهويته .

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عميد المعهد العالى للموسيقى الأسبق المايسترو الدكتور حسن شرارة محافظ أسوان فعاليات فنية أخبار محافظة أسوان