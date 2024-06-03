ماليزيا تؤكد دعمها الكامل للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

أكدت ماليزيا دعمها الثابت لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مرحبة بأي اقتراح يسعى لإنهاء الصراع في المنطقة، بما في ذلك الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، مؤخرًا.



وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين - في كلمته خلال الجلسة السابعة لحوار /شانغريلا/، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم الاثنين - إن "ماليزيا تقف على موقفها الثابت بأنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تحديد مصيره الذاتي واستقلال الدولة وسيادتها، فضلا عن حقه في حرية التنقل".



وأضاف وزير الدفاع الماليزي أنه "تماشيا مع الالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجماتها العسكرية وغيرها من العمليات في رفح".

واقترح الوزير الماليزي أن يقوم "حوار شانغريلا" - وهو قمة الدفاع الرئيسة في آسيا التي تستضيفها سنغافورة منذ عام 2002 - بدعوة الممثلين من فلسطين للمشاركة في الحوار.