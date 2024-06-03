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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

معيط: وثيقة السياسات الضريبية مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن، موضحًا أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
أكد الوزير، أن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
أضاف الوزير، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحًا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

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