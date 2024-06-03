الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لفاركو فى الدوري الممتاز

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني قبل بدء التحضير للمباريات القادمة من عمر الدوري، وخوض مبارياته المؤجلة فى المسابقة المحلية والتي يرغب فى تجميع أكبر عدد من النقاط فيها لاعتلاء صدارة الدوري المصري والحفاظ على الدرع المتوج به في آخر نسخة.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو بإستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

وحقق الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة.