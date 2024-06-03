وصول مدير حملة طنطاوي للمحكمة لنظر حكم حبسه

وصل منذ قليل الى محكمة جنح الاستئناف، مدير حملة احمد طنطاوي لنظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها محمد أبو الديار، على حكم حبسه عاما مع الشغل.

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بتأييد حبسه



كان محامي محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، كشف إنه تم القاء القبض على موكله، ونشر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أنه تم القبض على محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي، من منزله الثلاثاء.