إش إش وسيد الناس.. محمد سامي يخوض السباق الرمضاني 2025 بمسلسلين

يشارك المخرج محمد سامي في الموسم الرمضاني 2025، بمسلسلين، مع الفنانة مي عمر ويحمل العمل اسم "إش إش"، والآخر مع الفنان عمرو سعد ويحمل اسم "سيد الناس"، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل في الفترة القليلة المقبلة.

محمد سامي و"نعمة الأفوكاتو"

خاضت الفنانة مي عمر السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" مع زوجها المخرج محمد سامي، وشاركها البطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبوريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

كما حقق المخرج محمد سامي نجاحًا فنيًا وجماهيريًا باهرًا خلال السباق الرمضاني 2023، في مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان وتصدر العمل تريند مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية الشهر الكريم حتى نهايته بسبب أحداثه الشيقة.

حيث شارك في العمل كل من؛ مي كساب، هالة صدقي، إيمان العاصي، عصام السقا، أحمد داش، منه فضالي، زينة، جوري بكر، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

جزء ثاني من "جعفر العمدة"

كشف المخرج محمد سامي عن حقيقة تصوير جزء ثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "متعرضش عليا مسلسل محمد رمضان وأحب جدًا نشتغل سوا لكن أنا مرتبط بعمل مع مي عمر وعمرو سعد في رمضان 2025".

عمرو سعد يعود إلى السباق الرمضاني بمسلسل "الأجهر"

يعود الفنان عمرو سعد إلى السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بعد مشاركته الأخيرة في رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر" حيث حقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ درة، سيد رجب، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.