"محدش يجرب مصر".. هاشتاج غاضب يتصدر منصة "X" مع تصاعد الأحداث في غزة

تصدر هاشتاج “محدش يجرب مصر” منصة التدوينات القصيرة “إكس”، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي هذا التصدر في أعقاب ما يحدث في المنطقة من تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسيطرة العدو الصهيوني على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

#الجيش_المصري يكثف انتشاره في سيناء وعلى طول خط المواجهة في تأكيد على ان #مصر مستعدة لكل السيناريوهات #احنا_قد_اي_حد واللي يعرف يلعب معانا يلعب #محدش_يجرب_مصر #طبول_الحرب

اذا فرض علينا القتال فنحن أهله 👌🏻

محور فلادلفيا pic.twitter.com/hab3YXFal5 — hosny nagy (@hosny_nagy92) May 7, 2024

النشطاء عبر منصة التغريدات “إكس” قاموا بتفعيل هاشتاج “محدش يجرب مصر” دعمًا لجهود القيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وثقة في الجيش المصري الذي إذا حاول العدو استفزازه فلن يهاب شيء في الدفاع عن أراضيه. وتمرّ المنطقة في الوقت الحالي بتصعيد استثنائي في وتيرة الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، خاصة بعدما سيطرت إسرائيل على معبر رفح الفلسطيني، وهو المعبر الحدودي بين مصر وفلسطين.

الجيش المصري العظيم اقدم جيوش الارض جيش مينا واحمس و تحتمس و رمسيس ومحدش زينا صاحب أعظم جيش على هذا الكوكب #محدش_يجرب_مصر #مصر_كابوس_اسرئيل #مصر_في_النهايه_تنتصر

#الجيش_المصري_قادر_وجاهز pic.twitter.com/7VhkAJW1gd — عاشق مصر (@01124427696ahm1) May 10, 2024

يعبر هذا الهاشتاج عن استياء وغضب المستخدمين من التصعيد العسكري وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمدنيين، ويدعو إلى وقف العنف والاعتداءات ضد المدنيين والسعي إلى حل سلمي للنزاع.

من المتوقع أن يستمر هذا التفاعل الواسع النطاق مع الأحداث الجارية في المنطقة، حيث يسعى العديد من الأفراد والجهات إلى إيجاد حلول وسط لهذه الأزمة المتفاقمة.