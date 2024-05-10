"محدش يجرب مصر".. هاشتاج غاضب يتصدر منصة "X" مع تصاعد الأحداث في غزة

تصدر هاشتاج “محدش يجرب مصر” منصة التدوينات القصيرة “إكس”، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي هذا التصدر في أعقاب ما يحدث في المنطقة من تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسيطرة العدو الصهيوني على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
النشطاء عبر منصة التغريدات “إكس” قاموا بتفعيل هاشتاج “محدش يجرب مصر” دعمًا لجهود القيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وثقة في الجيش المصري الذي إذا حاول العدو استفزازه فلن يهاب شيء في الدفاع عن أراضيه. وتمرّ المنطقة في الوقت الحالي بتصعيد استثنائي في وتيرة الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، خاصة بعدما سيطرت إسرائيل على معبر رفح الفلسطيني، وهو المعبر الحدودي بين مصر وفلسطين.
يعبر هذا الهاشتاج عن استياء وغضب المستخدمين من التصعيد العسكري وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمدنيين، ويدعو إلى وقف العنف والاعتداءات ضد المدنيين والسعي إلى حل سلمي للنزاع.
من المتوقع أن يستمر هذا التفاعل الواسع النطاق مع الأحداث الجارية في المنطقة، حيث يسعى العديد من الأفراد والجهات إلى إيجاد حلول وسط لهذه الأزمة المتفاقمة.