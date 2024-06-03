رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر "رحلة تعلم"

افتتح اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مؤتمر "رحلة تعلم" الذي ينظمهُ المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، وذلك بحضور الدكتور منير حنا مدير المركز ورئيس الأساقفة الشرفي.

أكد رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي في كلمته الافتتاحيه على أهمية الحوار بين الأديان في تعزيز السلام والتفاهم في العالم قائلاً: "إن الحوار بين الأديان ضروري لفهم بعضنا البعض بشكل أفضل وبناء جسور من الثقة والاحترام بين مختلف المجتمعات الدينية".

يتضمن اليوم الأول ندوات حول جمع القرآن الكريم يقدمها الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر، وجمع الإنجيل بقيادة الدكتور شريف عاطف رئيس قسم العهد الجديد بكلية اللاهوت الأسقفية بمصر، يبنما تناولت الدكتورة عزة رمضان العابده مدرس العقيدة في جامعة الازهر، ندوة حول أساسيات العقيدة الإسلامية - الأشاعرة والماتريدية.

وشارك الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي وماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي انترناشونال إلينوي، بالولايات المتحدة الأمريكية بندوة حول أساسيات اللاهوت المسيحي، فيما تحدث الأب مينا راهب وباحث بمعهد الدومينيكان للدراسات الشرقية في العباسية في ندوته عن دور الفلسفة المسيحية في القرون الوسطى.

شهد اليوم الأول جلسات نقاش مفتوحة عقب كل ندوة، حيث أتيح للمشاركين طرح أسئلتهم ومشاركة آرائهم حول الموضوعات المطروحة، وبرزت خلال هذه النقاشات الرغبة القوية لدى المشاركين في فهم بعضهم البعض بشكل أفضل.

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