دفتر أحوال| قوادة وحالة إغماء.. ما هو سر السيدة شريكة سفاح التجمع

تتواصل المفاجآت في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمتهم فيها "كريم.م" المُلقب بـ سفاح التجمع بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

قوادة وحالة إغماء.. نكشف سر السيدة شريكة سفاح التجمع

وتوصلت التحريات والتحقيقات وما أدلى به سفاح التجمع من اعترافات وأقوال أمام جهات التحقيق وجود سيدة شهرتها "أ.ش" معروفة بين الباحثين عن فتيات ليل خاصة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة أنها "قوادة" حيث تستقطب فتيات الليل للراغبين في المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة تحصل عليها.

وتدلي السيدة بأقوالها واعترافاتها أمام جهات التحقيق للوصول إلى تفاصيل جديدة في القضية والتعرف على هوية عدد من الفتيات التي ظهرن في الفيديوهات التي جرى تفريغها من على هاتفي المتهم وكاميرات تصوير فائقة الدقة في غرفته العازلة و"فلاشة"، فضلا عن الكشف عن مدى تورطها في جرائم سفاح التجمع من عدمه، والإجابة عن سؤال: هل كانت على علم بجرائمه؟.

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن سفاح التجمع سقط منذ عدة أيام مغشيًا عليه أثناء ترحيله من النيابة العامة الكائنة في مجمع محاكم بورسعيد إلى محبسه في أحد أقسام الشرطة في محافظة بورسعيد.

وأرجع المصدر حالة الإغماء التي تعرض لها سفاح التجمع إلى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب تعاطيه المواد المخدرة خلال السنوات الماضية خاصة مخدر "الآيس" و"كريستال ماس" ووصوله إلى مرحلة من مراحل الإدمان الخطرة، مؤكدا أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة له.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

ومن المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة عرضه على قاضي التجديد في يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يومًا.