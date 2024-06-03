محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الإثنين، الدكتور شريف خيرى عبد المعبود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية؛ لبحث ومناقشة سُبل التعاون بين المحافظة ووزارة المالية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمد ندى بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، المحاسب حسن مبارك مدير عام الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة دعم ورفع كفاءة إجراءات الضبط المالي بالمحافظة وعلى الأخص فيما يتعلق بمنظومة البيرول، ووضع آلية لمعالجة الأمور المالية بالمحافظة ذات الصلة بوزارة المالية.

كذلك تقديم الدعم التدريبي من وزارة المالية لخلق كوادر شابة، ذات كفاءة للعمل على منظومة وزارة المالية.

كما تطرق اللقاء بحث العمل على زيادة حصيلة الإيرادات من خلال آليات تضمن عدم المساس بمصالح المواطنين، وتذليل العقبات للانتهاء من المرتبات وصرفها في المواعيد المقررة.