“جودة التعليم” تعتمد 56 مدرسة بالقاهرة

هنأ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فريق قياس الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري العموم ووكلاء الإدارات ومديرى أقسام الجودة ومديرى المدارس ومنسقى الجودة وفريق العمل بالمدارس على إعتماد دفعة جديدة بـ(56) مدرسة من مدارس القاهرة من قبل هيئة الضمان والجودة.

وأشاد وكيل أول الوزارة بالجهود المبذولة من إدارة قياس بالمديرية وأقسام قياس الجودة بالإدارات والمدارس، مؤكدا حرص المديرية على إعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية، وبما يلزم من تحقيق معايير الهيئة ومساعدة المؤسسات التعليمية على إجراء التقويم الذاتي.

وأضاف "موسى": الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المنوطة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع ، وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً، سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر، ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة.