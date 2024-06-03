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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أهالي الأسرى الإسرائيليين يدعون للتظاهر غدا للتعبير عن دعمهم لمقترح بايدن

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
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دعا أهالي الأسرى الإسرائيليين، إلى التظاهر غدا الثلاثاء، والتعبير عن دعمهم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشان صفقة تبادل الأسرى بين إسرائل وحركة حماس ووقف الحرب في قطاع غزة.

وتأتي الدعوة على خلفية التقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وفي ظل تهديدات بن جفير وسموتريتش بإسقاط الاقتراح الإسرائيلي الذي قدمه الرئيس بايدن.

وطالب الأهالي الإسرائيليين بالنزول غدا حاملين الأعلام واللافتات الإسرائيلية إلى الجسور والتقاطعات والساحات في كافة أنحاء البلاد، للتعبير عن تأييدهم لصفقة إطلاق سراح الأسرى.

وجاء في البيان أن "نداء العائلات جاء على خلفية الخطوط العريضة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا وفي ضوء المنشورات التي تفيد بأن حركة حماس ردت بشكل إيجابي على العرض".

وأضاف "بعد تهديدات بن جفير وسموترتش بالاستقالة من الحكومة في حال المضي قدما في الصفقة، يدعو أفراد العائلات الجمهور إلى الخروج بشكل جماعي وإظهار للحكومة وزعيمها أن شعب إسرائيل يريد المختطفين في الداخل ودعم الصفقة، وبالتالي عدم السماح لنتنياهو وشركائه بنسفها، كما حدث بالفعل في الماضي".

أهالي الأسرى الإسرائيليين مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة تبادل الأسرى إسرائل وحركة حماس الحرب في قطاع غزة الاقتراح الإسرائيلي