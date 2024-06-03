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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 محتجزين في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من المحتجزين في قطاع غزة، وبالتحديد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي: “المحتجزين الـ4 قتلوا قبل أشهر وكانوا معا في مكان واحد: مضيفا: ”نحن في حرب مع حزب الله ونقتل الكثير من أعضائه".

وتابع الجيش الإسرائيلي أن المحتجزين الذي قتلوا في خان يونس كانوا في نفس المكان مع بعضهم البعض، وذلك وفق ما نقلته معلومات استخباراتية.

ومن ناحية أخرى، طالبت السلطة الفلسطينية من محكمة العدل الدولية الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

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