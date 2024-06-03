وزراء الطيران والأوقاف والتضامن يشهدون احتفالية توديع حجاج بيت الله الحرام

في إطار الاحتفالات المباركة التي تحرص وزارة الطيران المدني من خلال شركاتها التابعة بإقامتها بشكل دوري كل عام تزامنًا مع إنطلاق رحلات موسم الحج على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، وفي أجواء سادتها مشاعر الفرحة والبهجة، شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج الرسمية؛ احتفالية توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ /2024 م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى.

وذلك بحضور لفيف من قيادات وزرات الطيران المدنى والداخلية والتضامن الاجتماعى والأوقاف والجمارك والحجر الصحى، وقد افتتح الحفل بتلاوة عطره من آيات من الذكر الحكيم قدمها الشيخ احمد نعينع .

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة الكريمة؛ قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم تلك الفريضة المباركة، متمنياً لهم أن تكون تجربة سفرهم على متن رحلات الشركة الوطنية سهلة ومُيسرة، مضيفًا، أن وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن لتذليل أي صعوبات قد تواجههم في ضوء الخطة التي تم وضعها سلفًا بما يحقق إنسيابية تشغيل الرحلات ويضمن راحة جميع الحجاج في مرحلتي الذهاب والعودة، وخاصة كبار السن وذوي الهمم"؛ مشيدًا بالتنسيق والتعاون التام مع كلً من السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن .

كما قال الفريق محمد عباس حلمي: "أننا نسعد بخدمتكم بقلوبنا قبل أن نؤدي عملنا كرسالة عمل ساميه "، ونحرص دائمًا على بذل أقصى ما في وسعنا لتقديم خدمة مُتميزة تليق باسم قطاع الطيران المدني ومكانة مصر أمام حجاج بيت الله الحرام؛ كما نلتزم برعايتهم منذ دخولهم أرض المطار وحتي سفرهم سواء على متن رحلات شركة مصر للطيران أو شركات الطيران الأخرى العاملة في هذا الموسم وحتى عودتهم بسلام مرة أخرى إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سعادته بالمشاركة في احتفالية توديع حجاج بيت الله الحرام قبل سفرهم، مشيرًا إلى أن الحج هو تلبية دعوة الله لمن اختارهم لزيارته ودعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم في رحلتهم المباركة فمن يؤدي الحج فهو تيسير من الله عز وجل، مضيفا، أن البعثه الرسمية سخرت طاقاتها بتكليف 35 باعث وواعظ من الأئمة والعلماء حيث جرى إعداد دورات تدريبية متخصصة لهم عن كيفية تيسير رحلة الحجاج طالبا من الجميع مساعدة كبار السن وذوي الهمم، وأن لا يشغلوا أنفسهم سوى بعبادة الله والتكبير وكثرة الدعاء بيقين الاستجابة لأنفسهم ولأحبائهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يرزق الله أهلها من واسع رزقه متمنيًا للحجاج أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال.

ومن ناحيه أخرى، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500 حاج، جرى اختيارهم من ضمن 23,500 متقدم بطلبات الحج لعام 2024 من خلال الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الاختيار جرى بطرق تتسم بالشفافية والنزاهة ومراعات تكافؤ الفرص، هذا وتستضيف وزارة التضامن الاجتماعي 295 من زملاء البعثات الطبية وواعظين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرهم من زملاء الوزارات الشريكة.

وأشادت القباج بدور المؤسسة القومية لتيسير الحج الرائع في الخدمة والكفء في الأداء مع مراعاة ترشيد تكلفة الحج في ظل الخبرة الطويلة التي أصبحت لديها، كما توجهت بالشكر لـ أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدني والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية، لتيسير الحج ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وأكدت الوزيرة، أنه تم بذل قصارى الجهود للتعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة بأيسر الطرق وبأكثر أسعار معقولية، كما جرى التعاقد مع شركات النقل الجمعيات في المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، وسيقوم الزملاء بالمؤسسة المسئولين عن بعثة حج الجمعيات بتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

وأضافت القباج أنه جرى تدريب المشرفين الموكلين بمهمة الإشراف على خير وجه وبمتابعة الحجاج وتوفير المعلومات السليمة والوقتية وتذليل كافة العقبات والرد على الاستفسارات، وقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا.

وفي الإطار نفسه، أشاد اللواء مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج الرسمية بأداء شركة مصر للطيران وانتظامية تشغيل رحلاتها الجويه ، موضحًا أنه من المقرر أن يتم نقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج قرعة الداخلية، مؤكدًا أنه في ضوء توجيهات وزير الداخلية بالاستعداد التام وتوفير الدعم اللازم وكذا اختيار الكوادر البشرية المتميزة ذات كفاءة عالية ، وتوفير المقومات الطبية واللوجيستية وكذلك العيادات الطبية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة واختيار فنادق قريبة ومميزة للسادة الحجاج، كما قدم رئيس بعثة الحج الرسمية الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد .

ومن جانبه تحدث الطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في كلمته قائلًا: “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران يسعدنا ويشرفنا تواجدنا معكم في المناسبة الأغلى على قلوبنا وهى احتفالية توديع حجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ، حيث تحرص مصر للطيران على تنظيم هذا الاحتفال سنوياً لما له من منزلة خاصة لنا”، مشيرًا أننا نُكرس كل طاقتنا لحل ‏أى مشكلات قد تواجه الحجاج في مرحلتى السفر والعودة، هذا وتحرص شركة مصر للطيران على تقديم خدمة مُميزة تليق بالسادة حجاج بيت الله الحرام في هذة الرحلة المباركة وتحرص علي راحتهم من خلال البعثة التي تضم أكفأ العناصر البشرية من كافة التخصصات لتقديم أقصي ما في وسعهم لخدمتهم وإستقبالهم ‏في كل من مطارات جمهورية مصر العربية ومطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية لإنهاء كافة إلاجراءات بسهولة ويسر، ‏وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

ومن المقرر هذا العام أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة وذلك على متن 241 رحلة جوية بواقع 141 رحلة إلى جدة و 100 رحلة إلى المدينة المنورة، ومن المخطط أن تُسير شركة مصر للطيران 274 رحلة جوية خلال مرحلة العودة بواقع 141 رحلة من مطار جدة و 133 رحلة من المدينة المنورة، جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام في 23 مايو 2024؛ وسوف تنتهي مرحلة الذهاب في 10 يونيه الحالي، حيث ستبدأ رحلات العودة للحجاج من الأراضي المقدسة اعتبارًا من 20 يونيو وحتى 5 يوليو ٢٠٢٤.

وفي نهاية الاحتفالية قام وزراء الطيران المدني والأوقاف والتضامن الإجتماعي ومساعد وزير الداخلية بتسليم قسيمة سفر مجانية لعدد اثنين من الحجاج الأكبر سنًا، كما جرى إجراء سحب علنى بتقديم قسائم أخري برد 50% من قيمة تذكرة السفر لعدد 2 من الحجاج.

وخلال السحب العلني فاز عدد 5 حجاج بقسائم وزن إضافي مجانية، بالاضافة إلى فوز عدد 4 من الحجاج بهدايا عينية مقدمة من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، هذا وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لعدد 5 حجاج خلال قرعة السحب العلني حيث تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 10 ألاف جنيهًا لكل حاج.