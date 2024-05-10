ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الوضع الميداني في قطاع غزة مأساوي

مندوب روسيا لدى الأمم
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مندوب دولة روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الوضع الميداني في قطاع غزة مأساوي، وهناك أكثر من 1.5 مليون شخص يواجهون الخطر في رفح الفلسطينية، حسبما ورد على فضائية القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأضاف مندوب روسيا خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة، أننا سنصوت صالح مشروع القرار المطروح بشأن عضوية وأحقية دولة فلسطين

وقد جدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافاً عملياً بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.

ويعد التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضواً في الجمعية العامة اليوم بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون.

استطلاع الجلسة العامة الجمعيه العامه الولايات المتحدة دولة فلسطين رفح الفلسطينية مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مندوب روسيا الجلسة العامة للأمم المتحدة