انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة رئيس نادي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة جيب سوزوكي ملك رئيس نادي الإعلاميين، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وجرت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه تفحم سيارة رئيس نادي الإعلاميين دون وقوع إصابات.

وبينت التحريات أن ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية تسبب في نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات