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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق بجوار مركز شباب المنيب في الجيزة| صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء بجوار مركز شباب المنيب بشارع ترعه الزمر بالعمرانية دون وقوع إصابات.

حريق بجوار مركز شباب المنيب

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بجوار مركز شباب المنيب بشارع ترعه الزمر بالعمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية مركز شباب المنيب مركز شباب المنيب ترعة الزمر