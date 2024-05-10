الجمعية العامة توصي مجلس الأمن بتفعيل عضوية فلسطين بشكل إيجابي

قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».



وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي.



وصوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد على أحقية فلسطين فى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.