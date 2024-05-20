ميسي يقود التانجو وغياب ديبالا.. سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لكوبا أمريكا

أعلن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، اليوم الاثنين، قائمة لاعبي منتخب الأرجنتين الأولية استعدادا للمشاركة في معسكر تدريبي ومع خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك ضمن التحضيرات لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في شهر يونيو المقبل.

تضم القائمة العديد من النجوم البارزين، على رأسهم النجم ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، وأنخيل دي ماريا، إلى جانب لاعبين شبان موهوبين مثل إنزو فرنانديز، وايمليانو مارتينيز، وليساندرو مارتينيز، ولاوتارو مارتينيز، وجوليان ألفاريز.

لفت غياب النجم باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي عن القائمة الأنظار، حيث لم يتم استدعائه للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد الإكوادور وجواتيمالا.

ستلعب كتيبة التانجو مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، الأولى ضد الإكوادور في 28 مارس، والثانية ضد جواتيمالا في 31 مارس.

يشارك منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا ضمن مجموعة قوية تضم كلا من كندا، تشيلي، وبيرو.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين الأولية لكوبا أمريكا كالتالي:

حراسة المرمى:

فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)

جيرونيمو رولي (أياكس الهولندي)

إميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

خط الدفاع:

جونزالو مونتييل (نوتنجهام فورست الإنجليزي)

ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)

ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي)

كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي)

جيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني)

لوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي)

نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)

ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)

نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)

خط الوسط:

فالنتين باركو (برايتون الإنجليزي)

جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)

لياندرو باريديس (روما الإيطالي)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)

رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)

إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)

إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي)

جيوفاني لو سيلسو (توتنام الإنجليزي)

خط الهجوم:

أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)

فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)

أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)