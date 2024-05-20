بوتين يقدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر حادث تحطم مروحية.

وأرسل بوتين رسالة تعزية إلى المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، عبّر فيها عن حزنه العميق على المأساة التي أصابت الشعب الإيراني. وقال بوتين في رسالته: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا العميقة في هذه المأساة الهائلة التي حلت بجمهورية إيران الإسلامية، وهو حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس سيد إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الدولة في بلدكم".

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، واصفًا إياه بأنه سياسي بارز كرّس حياته لخدمة وطنه. وأشاد بوتين بالاحترام الكبير الذي كان يحظى به رئيسي بين مواطنيه وسلطته المعروفة في الخارج، مشيرًا إلى أنه كان صديقًا حقيقيًا لروسيا وأسهم بشكل كبير في تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين، مما أدى إلى تحقيق مستوى شراكة استراتيجية.

وذكر بوتين أنه التقى برئيسي عدة مرات وسيحتفظ دائمًا بذكرى طيبة لهذا الرجل الرائع. في ختام رسالته، عبر بوتين عن تعاطفه الصادق ودعمه لعائلة وأصدقاء الرئيس الراحل وجميع الذين فقدوا حياتهم في هذه الكارثة المأساوية. كما تمنى للشعب الإيراني الصبر والثبات في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا تعوض.