"الحج السعودية" تدعو حاملي تأشيرة الحج للاستعداد المبكر لرحلتهم

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية دعوة إلى ضيوف الرحمن الذين يحملون تأشيرة حج أو لديهم تصريح حج عبر منصة نسك، للتحضير بشكل مسبق ومبكر لرحلتهم الدينية.

تهدف هذه الدعوة إلى تجنب أي متاعب أو صعوبات أثناء الرحلة، وتشمل نصائح وإرشادات مهمة تقدمها الوزارة والجهات المختصة في بلدانهم.

تم تقديم هذه النصائح والإرشادات عبر سلسلة منشورات على حسابات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الاستعدادات اللازمة للحجاج لضمان سفر ميسر ومريح.

تتضمن هذه النصائح التأكيد على أهمية التحضير المسبق والوقوف على متطلبات السفر والحج، وضرورة التخفيف من الأمتعة لتسهيل عملية السفر، والالتزام بالأوزان المحددة للأمتعة، والتواجد في المطار في الوقت المحدد للرحلة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من جميع الوثائق الضرورية قبل المغادرة إلى المطار.

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية نصائح مهمة لحجاج بيت الله الحرام، حثتهم فيها على التحضير البدني الجيد قبل الرحلة لتجنب الإجهاد خلال أداء مناسك الحج. كما دعتهم إلى استكشاف الرحلة والمناسك مسبقًا، والتعرف على مسافات وأماكن المشاعر المقدسة، وممارسة الرياضة يوميًا وتجنب الأعمال الشاقة.

وأكدت الوزارة على أهمية ارتداء أحذية رياضية أو طبية وتجنب المأكولات الدسمة خلال أداء المناسك، إلى جانب أخذ راحة كافية وشرب كميات كافية من السوائل للحفاظ على الصحة والراحة خلال الفترة المقدسة.

وفي إطار جهودها الواسعة، أطلقت الوزارة حملة توعوية وتثقيفية دولية بـ15 لغة مختلفة، تستهدف توعية ضيوف الرحمن بأنظمة الحج والتأكيد على أهمية الالتزام بها لضمان سلامة وسلاسة أداء مناسك الحج. شملت الحملة وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية، وأقيمت في المطارات في 20 دولة مختلفة، بالتنسيق مع المراكز الإسلامية والشخصيات الدينية لنشر الوعي بأهمية الحج وضرورة امتلاك تصاريح صحيحة وسارية المفعول لأداء المناسك.

وفي ختام توجيهاتها، أكدت الوزارة أن جميع أنواع التأشيرات، سواء كانت للعمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترانزيت، لا تمنح حاملها الحق في أداء مناسك الحج، مشددة على أهمية الالتزام بالأنظمة المحددة لضمان تنظيم ونجاح موسم الحج.