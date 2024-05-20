إعدام 100 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 16 محضرا في مطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إن حملة من إدارة الطب الوقائي بالمديرية؛ تمكنت من ضبط وإعدام أكثر من 100 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، مع تحرير 16 محضرا.

وكيل صحة مطروح: متابعة المعروض من السلع الغذائية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه استمرارا لجهود محافظة مطروح في متابعة ومراقبة ما يتم عرضه من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بناءًا على توجيهات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وفي إطار الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة لاستقبال فصل الصيف وزيادة أعداد المترددين على المحافظة.

وكيل صحة مطروح: تكليف عدة لجان من إدارة الطب الوقائي بالمديرية للمرور ومتابعة الأسواق

الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تكليف عدة لجان من إدارة الطب الوقائي بالمديرية للمرور ومتابعة الأسواق وضبط المخالفين وإعدام المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف وكيل صحة مطروح أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، شنت حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، وقامت اللجان بالمرور على عدد 11 من المنشآت الغذائية من (مخابز بلديه ومحال أغذية ومطاعم)، وقامت بإعدام أكثر من 100 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة والعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وأكد الدكتور مبروك سالم أنه تم تحرير عدد 16 محضرا جنح صحيه لعدم حمل شهادات صحيه مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافه العامه بالمنشأت وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما قامت لجان صحة البيئة بالمرور على عدد من المدارس ومحطات الصرف الصحي وحمامات السباحة بعدد من القري السياحية والمرور على عدد من محطات التحلية ومحطات معالجة الصرف الصحى.

وأكد "سالم" على استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

محافظ مطروح يوجه بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق

وتأتى تلك الحملات التفتيشية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع المتابعة والرقابة المستمرة.

وكيل "صحة مطروح": إعدام 100 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 16 محضرا

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