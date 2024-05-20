داليتش يعلن قائمة كرواتيا ليورو 2024: مودريتش على رأس الأساطير

كشف زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، اليوم الاثنين، عن القائمة الرسمية لبطولة أمم أوروبا 2024، التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل، وشهدت القائمة تواجد الأسطورة لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

يعد مودريتش، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، رمزا لمنتخب كرواتيا، وسيشارك في البطولة للمرة الخامسة في مسيرته، مساهما بخبرته ومهاراته في قيادة كتيبة "المربعات الحمراء" نحو تحقيق أفضل النتائج.

يقع المنتخب الكرواتي في مجموعة قوية تضم كلا من إسبانيا وإيطاليا، حاملتا اللقب الأوروبي في آخر نسختين، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا.

يمني المنتخب الكرواتي النفس بتخطي عقبة دور المجموعات والتأهل للدور الثاني، بعد أن حقق إنجازا تاريخيا في مونديال 2018، حيث احتل المركز الثاني خلف فرنسا.

ضمت قائمة داليتش مزيجا من الخبرة والشباب، حيث تواجد فيها نجوم مخضرمون مثل مودريتش وماندزوكيتش، إلى جانب لاعبين شبان موهوبين مثل ليفاكوفيتش، حارس مرمى دينامو زغرب، الذي سيشارك في بطولة كبرى لأول مرة.

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش – إيفوشيتش – لابروفيتش.

خط الدفاع: فيدا – يورانوفيتش – سوسا – جفارديول – شوتالو – ستانيشيتش – بونجراشيتش – إيرليتش.

خط الوسط: مودريتش – كوفاسيتش – بروزوفيتش – فلاشيتش – ماجير – إيفانوشيتش – لوكا سوشيتش – باتورينا.

خط الهجوم: بيريسيتش – كراماريتش – بيتكوفيتش – بجاكا – بوديمير – باشاليتش.