اليابان تقدم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أرسلت حكومة اليابان مساعدات إنسانية عينية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بموجب قانون التعاون الدولي للسلام الياباني، استجابةً لتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفقًا لبيان صادر عن سفارة اليابان اليوم الاثنين، تتضمن هذه المساعدات الإنسانية 5000 بطانية، و10000 حاوية مياه، و4500 غطاء بلاستيكي، و8500 سجادة نوم.

وتم نقل هذه المساعدات إلى مطار العريش وسيتم تسليمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

منذ السابع من أكتوبر عام 2023، قامت حكومة اليابان بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة تفوق 100 مليون دولار أمريكي في مجالات الغذاء، المياه، الصحة، والرعاية الطبية من خلال العمل بالتعاون مع منظمات دولية مثل الأونروا والهلال الأحمر المصري.

وأكدت حكومة اليابان التزامها المستمر بمواصلة جهودها الإنسانية لتلبية الاحتياجات الملحة على الأرض، بينما تواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام.