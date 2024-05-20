بريطانيا تعارض محاولة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

أبدت بريطانيا رفضها لمحاولة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، والذي نقلته صحيفة "الجارديان"، أن بريطانيا لا تعتقد أن السعي للحصول على أوامر قضائية سيسهم في تحرير الرهائن أو تسهيل إيصال المساعدات أو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أن هذه الأمور تظل أولويات المملكة المتحدة.

وأضاف البيان أن بريطانيا، منذ البداية، لم تكن ترى أن المحكمة الجنائية الدولية مخولة للنظر في هذه القضية. وأشار إلى أنه سيكون من الأفضل انتظار قرار الدائرة التمهيدية بشأن طلب المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.