ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سيراميكا يفوز علي طلائع الجيش بهدفين فى الدوري

فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق  سيراميكا كليوباترا فوزا غالياً علي نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل بملعب المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 31 بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28.
احرز هدفي سيراميكا صديق اجولا فى الدقيقة 4 وأحمد ياسر ريان فى الدقيقة 40 بينما احرز هد الطلائع  يسري وحيد فى الدقيقة 37.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة سيراميكا و طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة ٢٢ للدوري الممتاز.

يستعد منتخب مصر  لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وبداء أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - محمد أبو العلا - محمد إبراهيم- إبراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.
 

سيراميكا طلائع الجيش الدوري الأسبوع الثاني والعشرين سيراميكا كليوباترا احمد محمدي