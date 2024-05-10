سيراميكا يفوز علي طلائع الجيش بهدفين فى الدوري

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا غالياً علي نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل بملعب المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 31 بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28.

احرز هدفي سيراميكا صديق اجولا فى الدقيقة 4 وأحمد ياسر ريان فى الدقيقة 40 بينما احرز هد الطلائع يسري وحيد فى الدقيقة 37.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة سيراميكا و طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة ٢٢ للدوري الممتاز.

يستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وبداء أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - محمد أبو العلا - محمد إبراهيم- إبراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

