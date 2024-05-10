للعام الثانى.. "طب عين شمس" تحتفل باليوم العالمي للتوعية بنظافة الأيدي

نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع رابطة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالقاهرة الاحتفالية الثانية باليوم العالمي للتوعية بنظافة الأيدي

Hand Hygiene Awareness Day

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وعلى الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات.

وبحضور رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب وأ.د هالة السويد وكيل الكلية لخدمة المجتمع و شئون البيئة برئاسة مها حمدی رئيس القسم والرابطة

حيث تناولت الإحتفالية مناقشة لعدد من الموضوعات الهامة منها أهمية نظافة الأيدي في منع انتشار العدوى والتحديات المتوقعة في تطبيق هذا الإجراء الحيوي

بمشاركة نخبة متحدثين من اساتذة الميكروبيولوجى واستشاريين مكافحة العدوى من كليات الطب.

بالإضافة إلى عرض قصة نجاح مشروع تحسين مركز الرعاية الصحية في مدينة بدر والتي قدمتها د. ريهام حسن أحد خريجي دبلومة مكافحة العدوى الممنوحة من قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة عام 2023 .

وتضمنت فعاليات الإحتفالية عرض مجموعتين من طلبة كلية طب عين شمس عروضاً تلخص تجاربهم التدريبية داخل قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة في تعلم الطرق المثلى لنظافة الأيدي وتقييم كفاءة الطرق بعد إجرائها باستخدام الاختبارات المعملية وقد تم تدريبهم على يد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القسم ومجموعة من زملائهم الذين خاضوا التدريب العام الماضي للتأكيد على أهمية تطبيق التعلم من خلال إستراتيجية تدريس الأقران باعتباره أحد معايير جودة التعليم الطبي.

وشهدت الإحتفالية مشاركة كبيرة لقرابة ٨٠ عضو من مختلف الفئات العلمية في هيئة التدريس بالكلية، ما أضاف إثراء و تكاملا بين التخصصات.