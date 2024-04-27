صحيفة: حماس ستدرس رد إسرائيل الأخير في مفاوضات الهدنة واتفاق الرهائن

قالت حماس، اليوم السبت، إنها تراجع اقتراحا إسرائيليا جديدا بشأن هدنة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وسط جهود مكثفة للتوسط للوصول إلي اتفاق، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح خليل الحية نائب رئيس الذراع السياسية لحماس، في بيان: "تلقت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصريين والقطريين في 13 أبريل."

وأضاف: "الحركة ستدرس هذا الاقتراح، وعند الانتهاء من دراستها ستقدم ردها."

ولم يذكر الحية تفاصيل عن عرض إسرائيل، لكنه قال إنه جاء ردا على اقتراح من حماس قبل أسبوعين.