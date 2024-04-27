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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحيفة: حماس ستدرس رد إسرائيل الأخير في مفاوضات الهدنة واتفاق الرهائن

حماس
حماس
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قالت حماس، اليوم السبت، إنها تراجع اقتراحا إسرائيليا جديدا بشأن هدنة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وسط جهود مكثفة للتوسط للوصول إلي اتفاق، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح خليل الحية نائب رئيس الذراع السياسية لحماس، في بيان: "تلقت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصريين والقطريين في 13 أبريل."

وأضاف: "الحركة ستدرس هذا الاقتراح، وعند الانتهاء من دراستها ستقدم ردها."

ولم يذكر الحية تفاصيل عن عرض إسرائيل، لكنه قال إنه جاء ردا على اقتراح من حماس قبل أسبوعين.

حماس إسرائيل هدنة الرهائن الإسرائيليين