رنا أحمد.. رحلة من الحلم إلى الإنجاز في عالم البحث العلمي

في عالم يعترضه الكثير من التحديات والتحيّز، تقف شخصية ملهمة ومثيرة للإعجاب، تُلقي الضوء على مسار النجاح والتألق إنها رنا أحمد، باحث مساعد في مركز البحوث بجامعة بدر بالقاهرة، وحاصلة على جائزة لوريال يونيسكو للمرأة في العلم كجزء من زمالة مصر، الجائزة التي تعد إنجازًا كبيرًا في مسيرتها العلمية فهى باحثة واعدة، وامرأة ناجحة في حياتها الشخصية والمهنية، تمثل رنا أحمد عيسى قصة نجاح تلهم الشباب وترسم ملامح مستقبل مشرق في عالم البحث العلمي.

حيث قدمت لنا بحثا يعد من أهم البحوث التى قدمت خلال السنوات الماضية وتتمحور فكرة البحث حول كيفية منع تكوين البكتيريا على سطح القسطرة الوريدية.

تقول رنا فى حديثها لـ"البوابة": الحقيقة من وأنا صغيرة وأنا بحب أوي مذاكرة المواد العلمية وخاصة الـ biology وكان حلمى أبقى مدرسة وأما كبرت فضل الحلم زى ما هو بس بقيت حبه أكتر أنى أدرس في الجامعة، كنت شايفة أني عايزه أعمل تأثير إيجابي حواليا سواء اني أعلم حد أو تواجدى فى المعمل ومحاولة الوصول لحلول لمشاكل صحية وخدمة الناس والمجتمع".

وأضافت: "لقد واجهت الكثير من التحديات والصعوبات، وخاصة كونى امرأة فى مجال صعب زى ده غير ان المجتمع يفتقر للمرونة تجاه المرأة وتقدمها، ولكن إصرارى على النجاح ودعم عائلتى وخاصة أمى التى تعد مثلى الأعلى فهى دكتورة بكلية طب وكنت دائما بشوف حبها لطلابها وللتدريس وشغفها في أنها تأثر في اللي حواليها ودا اتنقل ليه مع الوقت وبقيت حابة اني مش بس اعمل اللي بحبه، اني كمان ازاي استغل دا في اني انفع غيري،لان التدريس الجامعي والأبحاث العلمية هو علم ينتفع به الناس".

وتابعت: "فكرة البحث اللى قدمته تتمحور حول كيفية منع تكوين البكتيريا على سطح القسطرة الوريدية وهى مشكلة صحية تواجه العديد من المرضى في المستشفيات، حيث أثبتت الدراسات أن ٨٨٪؜ من المرضى في العناية المركزة يعانون من مشاكل صحية كثيرة نتيجة البكتيريا على سطح القسطرة واعتمدت على ادخال بعض التعديلات فى الأدوية بالنانوتكنولوجى لزيادة فعاليتها مدة أطول وتقليل مقاومة البكتيريا لها".



وأشارت إلى ضرورة وجود مرونة فى المجتمع تجاه المرأة فى مجال العمل لما قد يقابلها من صعوبات، خاصة مع التزاماتها الأخرى مثل تكوين الأسرة والأمومة، ولكن وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المرأة قادرة على إثبات نفسها وتحقيق النجاح في حياتها المهنية والشخصية فبداخل كل امرأة قوة لا يستهان بها.

