بقيادة رونالدو.. النصر ينجو من فخ الأخدود بالدوري السعودي

نجا فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الخميس، من التعثر أمام مضيفه الأخدود في المباراة، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر، وخاض اللقاء كاملًا، وسجل هدفًا وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 81، ليقود العالمي للفوز على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين.

أهداف مباراة النصر والأخدود

افتتح الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش التهديف مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق صاروخ ماديرا بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح الأخدود في تعديل النتيجة بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق حسن الحبيب وسافيور جوديون في الدقيقتين 60 و70.

وأهدر رونالدو فرصة هدف الفوز في الدقيقة 90، بعدما ارتطمت كرته بالعارضة، ليأتي بروزوفيتش ويخطف الثلاث نقاط للنصر.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، خلف الهلال المتصدر بـ86 نقطة، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.