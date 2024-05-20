ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يعلن الانتهاء من تجديد محطة مياه قلندول بملوى ضمن مشروعات حياة كريمة

محافظ المنيا يعلن
محافظ المنيا يعلن الانتهاء من تجديد محطة مياه قلندول بملوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه قلندول بمركز ملوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مؤكداً جاهزيتها استعدادًا لتشغيلها ودخولها الخدمة.
وفى هذا السياق، كلف المحافظ رئيس مركز ملوى بمتابعة أعمال رفع كفاءة المحطة مشدداً على تذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، لضمان الانتهاء منها في الموعد المحدد ودخولها الخدمة.
ومن جانبه، أكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز أن المحطة تم رفع كفاءتها من ٣٠ لتر/ ث إلى ٦٠ لتر/ ث وهى تخدم أكثر من ٧٠ ألف مواطن فى ١٠ قرى تابعة بنطاق المركز.

440346767_831672428980723_3191544369363018516_n
440346767_831672428980723_3191544369363018516_n
440368467_831672398980726_5223918770277232029_n
440368467_831672398980726_5223918770277232029_n
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مركز ملوي محطة مياه مشروعات المبادرة الرئاسية مشروعات حياة كريم محافظ المنيا