ندوة حول الاكتشافات الدوائية بصيدلة عين شمس بالتعاون مع جامعة جورجيا

افتتحت أماني أسامة كامل، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس، فعاليات ندوة بعنوان " The 1st International Symposium on the Role of Organic, Medicinal and Pharmaceutical Chemistry in Small Molecules Discovery for Biomedical Applications"، والتي نظمها قسم الكيمياء الصيدلية بالكلية، بحضور رباح أحمد طه رئيس القسم، وأ.د.خالد أبو زيد رئيس اللجنة التنظيمية، ودينا لاشين أستاذ الكيمياء الصيدلية، وإيمان العوضي منسق الفاعلية وذلك بمشاركة جامعة جورجيا.

شارك في الملتقى متحدثون من جامعة جورجيا وجورجيا تك وبولندا عبر الإنترنت، وكذلك شارك الدكتور محمد لبيب مؤسس مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا وأستاذ علم المناعة، وياسين الشاعر بجامعة مدينة السادات، والدكتور سامح أبوزيد بجامعة بني سويف، وساندرا مليكة المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية بالكلية.

وتناولت المحاضرات موضوعات متنوعة في مجال الإكتشافات الدوائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأدوية، بحضور باحثين من العديد من الجامعات المصرية، وأشاد الحضور بموضوعات المحاضرات العلمية القيمة.