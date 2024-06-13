هروب عجل بالتجمع يتسبب في تحطيم سيارة وزحام مروري (فيديو وصور)

دونت إحدى السيدات المقيمات بمنطقة التجمع بالقاهرة منشورًا على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تشكو فيه من هروب أحد عجول الأضاحي بمنطقة حي جنوب الأكاديمية بالتجمع الأول وتسببه في تحطيم سيارتها الملاكي، فضلًا عن تسببه في تعطل حركة المرور.

وأوضحت السيدة ولاء في منشورها عن هروب عجل من أصحابه بمنطقة حي جنوب الأكاديمية بالقرب من مسجد الشرطة، ثم هرب نحو شارع التسعين الشمالي، وأعربت السيدة ولاء عن غضبها لما سببه العجل من تحطم لسيارتها الملاكي التي كانت تصطف بالشارع وقت هروب العجل، والذي تسبب في تهشم سيارتها الملاكي، قائلة: “ عجل هربان من أصحابة في جنوب الأكاديمية دخل في عربيتي ودمرها.. حرام بجد الإهمال ده .. في أرواح ناس ممكن تروح.. الدبح المفروض يكون في منطقة متخصصة مش في البيوت” .

ومن جانبها أخطرت غرفة المحافظة الجهات المعنية للسيطرة على العجل الهارب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفيديو : https://www.facebook.com/100045060923254/videos/981291599968206