تحرير 12 محضرا لمخالفات تموينية خلال حملات تفتيشية بكفرالشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في الحملات التموينية التي شنتها علي الأسواق والمخابز والمحال والمطاعم بنطاق مركز بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارات الطب البيطري والتموين والصحة وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت عن تحرير 12 محضراً تموينيا متنوعة خلال حملاتها علي الأسواق والمحال والمطاعم شملت «5 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر عدم إعلان، ومحضرين نظافة، ومحضر بمضبوطات 5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضر نظافة»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية «التموين والصحة والطب البيطرى» على مستوى المحافظة بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114».