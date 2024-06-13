أبرز توقعات حظك اليوم لكل الأبراج.. الخميس 13 يونيو

ما زال العديد يبحثون عن توقعات الأبراج لهم في أيامهم، رغم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن قد يكون من باب التسلية أو الفضول وليس كنهج أساسي يسيطر عليهم خلال اليوم، ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة البحث عن علوم الطاقة والتخاطر والتوقعات العامة لسلوك الأشخاص المنتمين لنفس الفلك النجمي، ولعل أبرز ما يبحث عنه بعض الأشخاص في بداية يومهم، هو حظك اليوم وتوقعات الأبراج، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية، وتقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز توقعات الأبراج والفلك، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 على الصعيد الاجتماعي والعاطفي والمهني والمالي.

برج الحمل.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

برج الحمل من 21/3 إلى 20/4

عاطفيا وصحيا: تنافر القمر وزحل بمنزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وأقوالك.

ماليا ومهنيا: قد تمر بتجربة دقيقة ومن المهم أن تكون حذرا واحترس من أعداء متخفيين.

برج الثور.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

الثور من 21/4 إلى 21/5

عائليا وعاطفيا: القمر بمنزل الحب.. تجمعك بالبعض علاقات دافئة وتشعر بالسعادة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تتلقى الدعم والتشجيع من كل جانب وتبهر من حولك.

برج الجوزاء.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

الجوزاء من 22/5 إلى 21/6

عائليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.

عاطفيا واجتماعيا: زحل والقمر في مربع برجك.. تذكّر أن الحزن والعيش في ذكريات مؤلمة هم أعداؤك، كن إيجابيا.

برج السرطان.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

السرطان من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: المريخ بمنزل الأصدقاء يمنحك طاقة عاطفية وجاذبية كبيرة، ويساعدك ذلك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بمن يُعجب بك.

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأهل أو الزملاء والرؤساء في العمل.

برج الأسد.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

الأسد من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: تنافر القمر وزحل بمنزلي المال يطالبك بمراجعة خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء، وكن مستعدا لأي نفقات مفاجئة.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يمنحانك سحرا ونشاطا، وقدرة كبيرة على التصرف بلياقة.

برج العذراء.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

العذراء من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك باليقظة وتحسن التصرف، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: يمكنك اليوم أن تلفت إليك الانتباه وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

برج الميزان.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

الميزان من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وصحيا: تنافر القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. لا تبعثر طاقتك واهتم بصحتك وسلامتك.

اجتماعيا وعاطفيا: تميل للعزلة وينفعك ذلك وعليك بعدم إعلان أخبارك وخططك.

برج العقرب.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

العقرب من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: رغم التشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تدفعك نحو إظهار مشاعرك، وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يشحذ طاقتك وحماسك، ويحثك المخلصون على التقدم، فقط انتبه لحقوقك.. ادرس ولا تغامر.

برج القوس.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

القوس من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ، وانتبه لحقوقك.

عائليا وعاطفيا: القمر وزحل متنافران في وضع معاكس وعليك اليوم أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع من حولك.

برج الجدي.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

الجدي من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر بمنزل الحظ مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يدفعك لتخطط لسفر يجمعك بالأحباب أو الأصحاب وعموما قد تعيش أجواء حلوة.

برج الدلو.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

الدلو من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرا وجاذبية، وتُتوّج جهودك بنتائج إيجابية.

مهنيا وماليا: تنافر القمر وزحل في منزلي المال يطالبك أن تتأنى في الأمور المهنية والمالية وأن تحدد أولوياتك كي لا تزيد عليك الضغوط.

برج الحوت.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يونيو:

الحوت من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تتسرع في قراراتك أو في توقيع أوراق.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.