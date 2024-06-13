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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زيادة عدد حضانات الأطفال بمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد (صور)

زيادة عدد حضانات
زيادة عدد حضانات الاطفال بمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الج
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تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مستشفى الخارجة التخصصي، وذلك للاطمئنان على سير العمل وخطة جاهزية المستشفى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أحمد خليل مدير المستشفى والدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

حيث تفقدت عددا من الأقسام للتأكد من أداء الخدمة الطبية اللازمة، كما التقت ببعض المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة وعدم وجود أي شكاوى، كما تفقدت قسم حضّانات الأطفال موجهًة بإعداد مقايسة لزيادة عدد وحدات الرعاية الموجودة بالقسم لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال.

و شددت نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد والتأكد من وجود الأطباء وفقًا للنوبتجيات المقررة، وكذلك مراجعة توافر الأدوية والأمصال، والمرور على الوحدات الصحية بالقرى؛ لمتابعة وجود الفرق الطبية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

جانب من تفقد نائبة محافظ الوادي الجديد لمسشتفى الخارجة التخصصي
جانب من تفقد نائبة محافظ الوادي الجديد لمسشتفى الخارجة التخصصي
جولة تفقدية لنائبة محافظ الوادي الجديد بقطاع الصحة
جولة تفقدية لنائبة محافظ الوادي الجديد بقطاع الصحة
زيادة عدد حضانات الاطفال بمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد
زيادة عدد حضانات الاطفال بمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد
نائب محافظ الوادي يتفقد حضانات الاطفال لابمسشتفى الخارجة
نائب محافظ الوادي يتفقد حضانات الاطفال لابمسشتفى الخارجة
نائبة محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين بمسشتفى الخارجة التخصصي
نائبة محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين بمسشتفى الخارجة التخصصي
مسشتفى صحة الوادي الجديد مستشفى الخارجة التخصصي