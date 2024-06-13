زيادة عدد حضانات الأطفال بمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد (صور)

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مستشفى الخارجة التخصصي، وذلك للاطمئنان على سير العمل وخطة جاهزية المستشفى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أحمد خليل مدير المستشفى والدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

حيث تفقدت عددا من الأقسام للتأكد من أداء الخدمة الطبية اللازمة، كما التقت ببعض المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة وعدم وجود أي شكاوى، كما تفقدت قسم حضّانات الأطفال موجهًة بإعداد مقايسة لزيادة عدد وحدات الرعاية الموجودة بالقسم لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال.

و شددت نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد والتأكد من وجود الأطباء وفقًا للنوبتجيات المقررة، وكذلك مراجعة توافر الأدوية والأمصال، والمرور على الوحدات الصحية بالقرى؛ لمتابعة وجود الفرق الطبية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

جانب من تفقد نائبة محافظ الوادي الجديد لمسشتفى الخارجة التخصصي

جولة تفقدية لنائبة محافظ الوادي الجديد بقطاع الصحة

زيادة عدد حضانات الاطفال بمستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد

نائب محافظ الوادي يتفقد حضانات الاطفال لابمسشتفى الخارجة