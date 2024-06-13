حزب العمال البريطاني يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل انتخابات 4 يوليو، بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كمساهمة في تجديد عملية السلام، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.

وقال الحزب في بيان: "الدولة الفلسطينية هي حق لا يمكن التغاضي عنه للشعب الفلسطيني."

وتابع البيان: "نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام متجددة تؤدي إلى حل الدولتين، حيث تكون إسرائيل آمنة ومأمونة إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة."

ومؤخرا اعترفت سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية مستقلة.