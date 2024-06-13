انتفاء نية القتل.. دفاع قاتل الطفلة ريتاج يدفع بمبرراته القانونية

تواصل بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ثانى جلسات محاكمة الأم وعشيقها، بتهمة إنهاء حياة الطفلة ريتاج في القضية المعروفة بصغيرة مدينة نصر.

وحضر المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، وكشف دفاع المتهم عن أنه سوف يدفع بانتفاء جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وأكد أنه يوجد إصابة للطفلة في الرأس والجسم لم يحدثها موكلي، مؤكدا أن سبب الوفاة ناتج عن سبب لا دخل لموكلي بها، مشيرا إلى أن الإصابات التي أحدثها موكلي لم تؤدي إلى الوفاة والتقرير الطبي ثبت أن الوفاة ناتجة عن تصادم الطفلة بجسم صلب بسبب الانزلاق التي تعرضت لها الطفلة.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادى.

وأكد مجرى التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق، إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة.