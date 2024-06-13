مصرع شخص وإصابة 16 في حادث سير بالمنيا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 16 آخرون في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أبوقرقاص، اليوم الخميس، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل شمال كمين مركز أبوقرقاص بالطريق الصحراوي الغربي.

أسفر الحادث عن مصرع (إسلام علاء صالح 14 سنة)، وإصابة كلٍ من (هشام عبد الستار مراون 11سنة -فاطمة محمد احمد 12 سنة -يوسف سيد عبد الحكيم 12 سنة -عبد الله سلامة قطب 19 سنة -يوسف علاء سيف 14 سنة -فرحة محمد جمعة 14 سنة -غادة عادل سيد 12 سنة -شهد محمد احمد 10 سنوات -مراون ناصر سليمان 11 سنة -مصطفي احمد محمد 11سنة -عبد الرحمن سيد عبد الحكيم 14 سنة -مراون جمال محمد 11 سنة -وردة صالحين محمد 31 سنة -اسماء حمادة ناجي 11 سنة -ملك علي حسن 10 سنوات -ياسمين سعد سيد 12 سنة -رانيا احمد حمدي 11 سنة) جميعهم مقيمون بملوي.

تم نقل جثمان المتوفي والمصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي.

وجار إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.