يورو 2024.. المنتخب الألماني ينفرد بأرقام قياسية قبل انطلاق البطولة

تتعد أرقام المنتخب الألمانى القياسية فى بطولة كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024 - ، والتي تنطلق بعد ساعات قليلة، فى نسختها الـ 17، والتى تحتضنها أرض الماكينات فى نسخة 2024، فى الفترة بين 14 يونيو الجارى، وحتى 14 يوليو القادم.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد ساعات قليلة، وبعدها يبدأ ماراثون المنتخب الألماني نحو اللقب الرابع، والذى ينفرد بأرقام قياسية قبل انطلاق النسخ الحالية.

أرقام المنتخب الألماني في يورو 2024

ويتساوى المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني، بأنهما أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة اليورو، "ثلاث مرات"، حقق منتخب المانشافت ت فى أعوام 1972، 1980 و 1996.

كما يمتلك المنتخب الألماني، أكثر عدد من المشاركات فى تاريخ بطولة اليورو بواقع 14 مشاركة من أصل 16 نسخة أقيمت لتلك البطولة، وستكون تلك هى المشاركة الـ 15 من أصل 17، ويحل المنتخب الإسبانى فى المركز الثانى بـ 12 مشاركة.

وينفرد المنتخب الألمانى، برقم أكثر المنتخبات لعب للمباريات فى بطولة كأس الأمم الأوروبية، بواقع 53 مباراة.

كما يمتلك منتخب "المانشافت"، رقم أكثر المنتخبات أحرازًا للأهداف فى تلك البطولة القارية، خلال النسخ التي شارك بها، كأقوى خط هجوم بـ 78 هدفا.

وتصدر المنتخب الألمانى قائمة أكثر المنتخبات الأوروبية تحقيقاً للفوز فى تلك البطولة بـ 27 مباراة.

ويعتبر المنتخب الألماني أكثر المنتخبات التي وصلت إلى نهائى البطولة بواقع 6 نهائيات، حصد ثلاثة، وحل وصيفًا فى ثلاثة نسخ.

ويقع المنتخب الألماني على رأس المجموعة الأولى، والتي تجمع منتخبات إسكتلندا والمجر، سويسرا.



مجموعات يورو 2024

وجاءت مجموعات يورو 2024، كالتالي: المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا، المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا، المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا، المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا، المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا، المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.



مباراة الافتتاح في يورو 2024

ومن المفترض أن تنطلق البطولة فى تمام العاشرة من مساء غد الجمعة، بمواجهة منتخب ألمانيا ضد اسكتلندا، في مباراة افتتاح البطولة، التي تقام على الأراضي الألمانية، بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخ ألمانيا.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونيخ، مباراة ألمانيا واسكتلندا، حيث يستهل منتخب "المانشيفت"، مشواره في النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا، بحثًا عن اللقب الرابع في تاريخه، إذ يعد منتخب الماكينات أكثر المنتخبات حصولًا على لقب البطولة القارية بجانب إسبانيا.

صافرة البداية

وإدارة تحكيمية من الفرنسي كليمنت توربين، الذي يطلق صافرته لضربة بداية البطولة التي تقام على 10 ملاعب ألمانية، هي: برلين الأولمبي، ملعب راين إينرجي ستاديون معقل فريق كولن، أليانز أرينا، دوتش بانك بارك معقل فريق آينتراخت فرانكفورت، فولكسبارك معقل فريق هامبورج، سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بوروسيا دورتموند، ريد بول أرينا ملعب فريق لايبزيج، فيلتينز أرينا ملعب نادي شالكه الحالي، ملعب شتوتجارت أرينا، ملعب دوسلدورف أرينا.