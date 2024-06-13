السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لمقدمي خدمات الطوارئ بمحافظة الإسماعيلية تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المُبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة استعداد كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء هنري إبراهيم، معاون الوزير المحافظ للطوارئ والمتابعة، وطاقم النوبتجية خلال الفترة الصباحية.



و خلال زيارته، تابع السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية استعدادات لجان التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، نوبتجيات الرعاية الصحية والإسعاف والطب البيطري، والشركات مقدمي الخدمات أثناء العيد (الكهرباء – المياه والصرف الصحي– الغاز الطبيعي– الاتصالات).

وقدم "أنيس" التهنئة لفريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.