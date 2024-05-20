تحرير 35 محضرا تموينيا بمركز أبشواى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز أبشواي، وتحرير عدة محاضر تموينية متنوعة ضد مخالفين.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر التالية: 5 محاضر نقص وزن، وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وتحرير 17 محضر متنوع ما بين (عدم نظافة أدوات العجين – عدم وجود قائمة)، وتحرير 2 محضر عدم اعلان اسعار حره.

كما واصلت الحملة مرورها وتحرير 3 عدم وجود شهادة صحية اسواق حره، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية لمناديب مواد غذائية، وتحرير محضر مواد غذائية منتهية الصلاحية كالآتي: 4 علبة مسحوق كيك - فراولة شركه دريم زنة 400 جرام و8 علب كريم كرامل بداخل كل علبة (المزيج الصوص + باكو الكريم كرامل)، و25 كيس فيجتار وزن كل كيس 35 جرام، و18كيس مرقه خضروات فورية.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

inbound4065470026374432857

inbound6445362559427981282