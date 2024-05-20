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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يرفع أعمال جلساته العامة لـ2 يونيو

مجلس النواب
مجلس النواب
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قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة يوم 2 يونيو المقبل. 

وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.   

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة الاقتصادية