وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تتفقد سير الامتحانات بمدارس التمريض

تفقدت اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، سير الامتحانات بمدرسة التمريض بنين، والتى بدأت 18 مايو وتستمر إلى 3 يونيو وتشمل إمتحانات التحريري لمدارس التمريض للصفوف الأول والثاني.

رافقها فى المرور صبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية ، والدكتورة سوزان السعدني مدير إدارة المكتب الفني بالمديرية .

واوضحت خضر، أنه يتم عقد إمتحانات تحريرية للصف الأول بالمدارس الآتية ؛ زاوية الناعورة بنات ، والشهداء بمدرسة الشهداء ، ومستشفى تلا ، ومستشفى بركة السبع ومستشفى ميت برة ، ومستشفى أشمون ، مستشفى سرس الليان بنات ، والحامول بمدرسة الحامول ، وفيشا وسدود ومنوف بمدرسة منوف ، والسادات بنين والسادات بنات ومدرسة بنين شبين الكوم ، وكذلك الصف الثاني بالمدارس الآتية ؛ الشهداء وتلا وبركه السبع وميت برة وأشمون وسرس الليان والحامول بمدرسة الحامول وفيشا وسدود ومنوف بمدرسة منوف والسادات بنات والسادات بنين ومدرسة بنين شبين الكوم .

كما سيتم إنعقاد التحريري للصف الثالث من 22 يونيو الي 1 يوليو بالمدارس الآتية ؛ تلا وبركه السبع وميت بره أشمون وسرس الليان والحامول بمدرسة الحامول ، وفيشا وسدود ومنوف بمدرسة منوف ، والسادات بنات والسادات بنين ومدرسة بنين شبين الكوم وسينعقد امتحان مدارس زاوية الناعورة بنين ودناصور والشهداء بمدرسه الشهداء ، ويبلغ عدد الطلاب الممتحنين صف اول 384 ، وصف تاني 432 ، وصف تالت 595.